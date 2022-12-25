مرجعية سياسيّة "تختفي" عن الساحة!

تساءلت مصادر سياسيّة عن غياب مواقف جديدة لمرجعيّة بارزة، لاسيما أن مختلف الأحداث السياسية قد حصلت من دون أن تُبدي تلك المرجعية أيّ تعليق.

واعتبرت المصادر أن اختفاء تلك المرجعية عن الساحة يطرح تساؤلاتٍ عن دورها السياسي في الوقت الرّاهن، لاسيما أن هناك استحقاقات كثيرة جرت مؤخراً ولم يكن لها أيّ تأثير فيها.