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لبنان

في صور... اشكال واستخدام للسكاكين

Lebanon 24
25-12-2022 | 02:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان عند الكورنيش الجنوبي لمدينة صور تخلله عمليات طعن بالسكاكين، ما ادى الى وقوع جريح تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة. 
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