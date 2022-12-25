في صور... اشكال واستخدام للسكاكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين عدد من الشبان عند الكورنيش الجنوبي لمدينة صور تخلله عمليات طعن بالسكاكين، ما ادى الى وقوع جريح تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة.

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