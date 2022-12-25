مأساة على طريق عمشيت.. ما حصل مؤلم!

وقع حادثُ سيرٍ مروّع على أوتوستراد عمشيت - المسلك الغربي، ما أسفر عن سقوط قتيلٍ وجريح.

وبحسب غرفة "التحكم المروري"، فإنّ الحادثة وقع نتيجة اصطدام سيارة بالرصيف على الأوتوستراد.