Advertisement

لبنان

مأساة على طريق عمشيت.. ما حصل مؤلم!

Lebanon 24
25-12-2022 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1023058-638075586752010870.jpg
Doc-P-1023058-638075586752010870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادثُ سيرٍ مروّع على أوتوستراد عمشيت - المسلك الغربي، ما أسفر عن سقوط قتيلٍ وجريح.
وبحسب غرفة "التحكم المروري"، فإنّ الحادثة وقع نتيجة اصطدام سيارة بالرصيف على الأوتوستراد.
وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، ونقلت القتيل والجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-25
05:00 | 2022-12-25
04:00 | 2022-12-25
10:58 | 2022-12-25
09:55 | 2022-12-25
09:45 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website