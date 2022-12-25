الراعي في عظة الميلاد: الكبرياء يمنع المسؤولين من التلاقي والتحاور

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اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الميلاد، الى ان النفور المتبادل بين المسؤولين السياسيين متأصل في الكبرياء وذلك يمنعهم من التلاقي والتحاور بروح التجرد من اجل الخروج من ازمة انتخاب رئيس للجمهورية فيما انين الشعب الجائع والمقهور لا يبلغ اذان قلوبهم وضمائرهم، فأين هم من وجه الرحمة الذي انكشف لنا في الميلاد؟.وتابع:" يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره وحرمانه وقهره".واضاف:" لنصلي الى المسيح الملك لارساء وطننا لبنان على القيم ليستعيد رونقه".