"حراك المتعاقدين" طالب بمستحقات الفصل الأول

عايد "حراك المتعاقدين" الشعب اللبناني وأهالي آلاف طلاب لبنان بعيد الميلاد.

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وقال في بيان: "ميلاد السيد المسيح شرفنا بمحبته، والعام الجديد على الأبواب ولا تزال وزارة التربية تغلق باب محبتها ولا تشرع حقوق المتعاقدين".وأضاف: "جاء الميلاد ونحن لم نقبض أجر ساعاتنا ولا بدل نقل ولا الحوافز، بخلاف كافة موظفي الدولة، وهذا بحد ذاته التمييز العنصري وعدم احترام الوزارة ليس فقط لحقوق المتعاقدين بل لوجودهم وكراماتهم. إذ لا ذنب لنا غياب موظفي وزارتي التربية والمال وتمنعهم عن القيام بواجباتهم حتى نحرم حقنا بقبض مستحقات الفصل الأول".