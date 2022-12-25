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لبنان

توقيفات بالجملة في طرابلس.. هذا ما أسفرت عنه الخطة الأمنية المُستمرّة

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:45
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ضمن مدينة طرابلس تنفيذاً للخطة الامنية خلال فترة الأعياد، أعطيت الأوامر، لتكثيف الدوريات في مختلف مناطق هذه المدينة.
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وبتاريخ 23-12-2022، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تمكنت من القاء القبض على /6/ مشتبه بهم في مناطق: السوق العريض، التل، باب الرمل والضم والفرز، وهم كل من:

(1) – ع. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم ضرب وايذاء، وضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وسكين ست طقات.

(2) – م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)، عثر بحوزته على مسدس حربي ودراجة آلية تمت إزالة رقم هيكلها.

(3) – ب. ر. (مواليد عام 2004، لبناني)، ضبط معه كمية من حشيشة الكيف، سكين /6/ طقات ودراجة دون تسجيل.

(4) – ب. ن. (مواليد عام 1987، فلسطيني)، عثر بحوزته على مسدس حربي مع ذخيرته.

(5) – م. م. (مواليد عام 2001، فلسطيني)، وضبطت مسدس حربي مع ذخيرته ودراجة نوع "توك توك" دون تسجيل.

(6) - م. م. (مواليد عام 1996، لبناني)، وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المراجع المختصة بناء على اشارة القضاء.
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