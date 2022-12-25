في السنة الجديدة.. هذا ما يحضر له باسيل

كشف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في حديث للـ"إم تي في" أنّه "بعد رأس السنة، في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، سيكون لنا موقف واضح حول ما سنقوم به"، قائلاً: "رح نشتغل مش رح نفرّص.. لازم جمعتين يكفّونا".

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