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لبنان

عناية عز الدين: لمعالجة مشكلات العاملين في القطاع التربوي

Lebanon 24
25-12-2022 | 04:56
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 شددت النائبة عناية عزالدين على "ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس جمهورية وجلوس اللبنانيين على طاولة واحدة للحوار والتوافق على الاستحقاقات الكبيرة، والوصول الى حلول على قدر توقعات اللبنانيين".
 
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وخلال استقبالها في مكتبها في صور وفدا من فرع "جامعة المدينة" في صور، أكدت عز الدين ان "القطاعات التي تميز بها لبنان مثل التربية والصحة تعاني الكثير وتتطلب خطط طوارىء سريعة".

 
واطلعت من الوفد على مشاريع الجامعة وخططها لتطوير المناهج التعليمية لتصبح منسجمة ومتكيفة مع حاجات المجتمع وسوق العمل.
 
 
كما وتمنت أن "يحمل العام الجديد بشائر الامل والحلول وخاصة في قطاعي الصحة والتربية اللذين يشكلان رسالة انسانية وقيمة اقتصادية للبنان".
 
 
ودعت إلى "معالجة مشكلات العاملين في القطاع التربوي على مختلف المستويات"، مشددة على ان "هذا القطاع يجب ان يكون على رأس اولويات المسؤولين".

 

وفي الختام، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور.
المصدر: الوكالة الوطنية
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