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لبنان

سؤالٌ عن رئاسة الجمهورية يُطرح على زياد بارود.. كيف أجاب الأخير؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 05:14
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ذكرت قناة الـ"MTV" أن الوزير السابق زياد بارود فضّل عدم التعليق على مسألة طرح اسمه خلال جلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي أجريت مؤخراً في مجلس النواب.
وبحسب الـ"MTV"، فقد قال بارود عن الأمر المذكور: "لا تعليق". 
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زياد بارود

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