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لبنان

خبرٌ سار عن الإنترنت في لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 05:38
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قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إنّ تعليق إضراب موظفي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" هي فرصة للجلوس مع وزارة الاتصالات والتفكير بما يمكن التوصل إليه بهدف حل الأزمة بشكلٍ جذري.
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، اليوم الأحد، طمأن القرم إلى أنه لا زيادة إضافيّة على التعرفة الجديدة وهي خطّ أحمر.
إلى ذلك، فقد أشار القرم إلى أنّ الإرسال عبر الشبكة تحسّن كثيراً عمّا كان عليه قبل إضراب موظفي شركتي الخليوي، كاشفاً أنّ التغطية أصبحت تشمل نحو 95% من الأراضي اللبنانيّة، وأضاف: "الإرسال سيتحسّن أكثر في حال بقي الإضرابُ معلقاً".
مع هذا، فقد أكد وزير الاتصالات حصول تحسن في خدمات الخليوي في لبنان بشكلٍ كبير، وقال: "بعدما كانت هناك 300 محطة إرسال متوقفة عن العمل في كل شركة خليوي، أصبحت هناك 85 محطّة فقط".
وتطرّق القرم إلى واقع الإنترنت، فتحدّث عن مواجهة مشاكل كبيرة في عمليّة الصيانة جرّاء غياب الطاقة، مشدداً على ضرورة وجود خطواتٍ بديلة يجب اللجوء إليها.
وشدّد القرم على أنّ قوة شبكات الإنترنت في لبنان تحسّنت كثيراً، معلناً أن لبنان أصبح يحتل المركز الـ69 من أصل 139 بلداً لناحية سرعة الإنترنت.
وعن تعرفة أوجيرو، جزم وزير الإتصالات بأنّها ستتغيّر عاجلاً أم آجلاً، وأضاف: "رغم ذلك، فإن الوقت الحالي غير مؤاتٍ لذلك لأن تغيير التعرفة يحتاجُ إلى اجتماع مجلس الوزراء". 

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