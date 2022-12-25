"مشروع خطير".. مسؤولٌ في "حزب الله" يُحذر من الفتنة!

Advertisement

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كونين الجنوبية، شدد قاووق على أن "الوقت الآن ليس وقتاً للتحدي والمواجهة، لأنهما يجران البلد إلى الفتنة، وهذه خطورة هذا المشروع"، مشيراً إلى أن "فريق التحدي والمواجهة جرّب وفشل على مدى 10 جلسات مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإلى متى التعنت والمكابرة والإصرار على رفض الحوار والتوافق".واعتبر أن "من يراهن على كلمة سر من الخارج، فهو يراهن على سراب، لأن الرهان على التدخلات الخارجية، لا تنتج حلاً، وهي تزيد الأزمة تعقيداً، مشددا على أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن نسارع إلى الحوار والتوافق الداخلي الذي هو الأقرب والأسرع والأضمن"، وأضاف: "حزب الله منذ البداية مد يده للحوار والتلاقي لأجل التوافق، ولم يطرح أي مرشح للتحدي والمواجهة، وإنما الطرف الآخر هو الذي طرح مرشحاً للتحدي والمواجهة".