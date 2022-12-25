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لبنان

البابا فرنسيس يتحدّث عن لبنان في قداس عيد الميلاد... ماذا قال؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 06:14
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قال البابا فرنسيس في قداس عيد الميلاد، "ساعد يا ربّ لبنان ليتمكّن من التّعافي بدعم الجماعة الدوليّة وبقوّة الأخوة والتضامن".
 
 
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