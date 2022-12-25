استعدّوا في لبنان.. الأمطار والرياح ستشتد في هذا التوقيت!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غداً غائماً إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات، فضلاً عن انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي الى تشكل السيول على الطرقات.

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كذلك، حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تساقط حبات البرد، مشيرة إلى أنّ سرعة الرياح ستشتد اعتباراً من بعد الظهر لتصل سرعتها الى 70 كلم/ساعة، على أن تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق خاصة شمال البلاد.

مع هذا، فقد أشارت المصلحة إلى أنّ حدة الأمطار والثلوج ستخفّ بدءًا من المساء وتنحسر تدريجيًا خلال الليل، وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ، أمطار غزيرة، ثلوج، رياح ناشطة، وعواصف رعدية، ويبلغ ذروته ظهر الاثنين حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج الى مستوى الـ1500 متر ويستمر حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

- معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من °13 الى 21° مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارة اعتبارا من المساء مع اقتراب المنخفض الجوي وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر خاصة شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول وتساقط حبات البرد خلال الليل.

الإثنين:

غائم إجمالا وضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي الى تشكل السيول على الطرقات كما نحذر من تساقط حبات البرد، كما تشتد سرعة الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتصل سرعتها الى 70 كلم/ساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج بدءا من المساء وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيا، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية يتحول تدريجيا خلال التهار الى قليل الغيوم ونحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1600 مترخلال الليل على الطرقات الجبلية والداخلية.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الفترة الصباحية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 17 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 % .



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 6,41 - ساعة غروب الشمس: 16,35.