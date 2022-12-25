الخازن: نطرح مرشحاً يتمتع بما يكفي من الصفات التوافقية وهو فرنجية

قال النائب فريد هيكل الخازن في حديث لقناة "الجديد" من بكركي: "نحن كتكتل وطني مستقل نطرح مرشحاً يتمتع بما يكفي من الصفات التوافقية هو الوزير سليمان فرنجية".

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