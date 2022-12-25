احتفالات الميلاد تعمّ المناطق.. قداديس وأجواء إيمانيّة وعظاتٌ إنسانية

شهدت العديد من الكنائس ودور العبادة في مختلف المناطق اللبنانية أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، حيثُ أقيمت القداديس في المناسبة المجيدة بحضور المواطنين.

وركزت العظات على معنى العيد وولادة المسيح والتواضع والمحبة، داعية الناس إلى مساعدة بعضهم البعض في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خدمة قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في حضور حشد من المؤمنين. Advertisement

وترأس متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في منطقة الزاهرية بطرابلس، عاونه المونسنيور الياس البستاني في حضور حشد من المؤمنين.

بدوره، ترأس المونسنيور نبيه معوض، قداس عيد الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس، بحضور حشد من المؤمنين.

كذلك، احتفل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، بقداس عيد الميلاد في كاتدرائية سيدة النجاة، بمشاركة النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والآباء الياس ابراهيم وشربل راشد، في حضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش وفريق من القوات الخاصة في الجيش الأميركي يقوم بتدريب الجيش اللبناني في قاعدة رياق الجوية وحشد من المؤمنين.

واحتفلت النبطية بعيد الميلاد، وأقيمت القداديس والصلوات في الكنائس والاديرة، وتوزعت أشجار الميلاد امام المحلات التجارية والمصارف ومدارس الراهبات والانجيلية والليسيه الفرنسية ومعظم المدارس الخاصة والرسمية.

مع هذا، فقد احتفل قضاء الكورة بعيد الميلاد، فأقيمت القداديس والصلوات الاحتفالية. وفي كنيسة مار نقولا برسا ترأس الاب موسى الشاطريه القداس في حضور حشد من المؤمنين.