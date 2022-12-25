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لبنان

المجلس الوطني للإعلام: للتحلي بالوعي المجتمعي تحقيقاً للأمن والأمان

Lebanon 24
25-12-2022 | 07:43
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أصدر "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" البيان التالي:

"في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وانقطاع الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري، ولمواكبة الاعياد والايام الفضيلة، حدث التباس اعلامي، فيه خدش لحياء المرأة والأمومة الجنوبية من جانب امرأة جنوبية من اهل البيت كما يقال. أورث هذا الامر فوضى وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت ذلك إساءة للمرأة الجنوبية، أدت الى توتير الاجواء، وهذا ليس في صالح الوطن ولا اللبنانيين.
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وفي هذا السياق، أجرى المجلس الوطني للاعلام، اتصالات بمختلف الاطراف ولمس تفهما من قناة "الجديد"، واستجابة لمقام المرأة الجنوبية وخصوصيتها، كامرأة ساهمت في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وختاماً، نتوجه لكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، التحلي بالوعي المجتمعي، الذي يجعلنا قادرين على وأد الفتنة وإنهاء النزاعات وإطفاء الحرائق، بما يحقق الأمن والأمان لكل اللبنانيين".
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