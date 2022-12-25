عبد الساتر: للابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب وعن التعصب بكل أنواعه

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احتفل راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر بقداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار جرجس- بيروت، عاونه فيه الخوري جورج قليعاني، بمشاركة المونسنيور نعمة الله شمعون، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الماروني وحشد من المؤمنين.وبعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران عبد الساتر عظة جاء فيها: "أتمنى على اللبناني كائنا من يكون، أن يبتعد عن منطق الغالب والمغلوب وعن منطق الأكثرية والأقلية. أطالبه بالابتعاد عن الفساد في كلامه وأعماله وعن التعصب بكل أنواعه، وأن يضع يده بيد الآخر لأجل بناء دولة تحمي الإنسان وحقوقه وتميزه، وتوقف نزيف الهجرة بتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها، وتحاسب كل عابث بأرض وبإنسان وطننا لبنان".