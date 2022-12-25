دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 46050 و46150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 45650 و45750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.