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لبنان

رغم الأزمة الإقتصاديّة... تكلفة إحتفالات عيد الميلاد في لبنان الأعلى عالميا

Lebanon 24
25-12-2022 | 09:55
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كشفت دراسة لموقع "World Remit"، حول تكلفة إجازات عيد الميلاد في مجموعة واسعة من دول العالم، مفاجأة، بعدما حل "لبنان" في صدارة الترتيب، وفقاً للتكلفة الإجمالية لكل أسرة.

وأسس الموقع بياناته على 3 أوجه للإنفاق هي "تكلفة الطعام"، و"تكلفة عمليات التزيين"، و"هدايا عيد الميلاد"، والتي تخطت 2000 دولار في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.
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وكان للطعام وزن نسبي كبير في التكاليف في بعض البلدان، خاصةً لبنان والفلبين والدول الإفريقية تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر. 
 
ولكن في معظم الدول، كان الجزء الأكبر من ميزانية عيد الميلاد مخصصاً للهدايا. ومثلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاث في أكثر من نصف البلدان. في الواقع، وجد 60% من كافة البلدان أنها تنفق المزيد من ميزانياتها على الهدايا والطعام.
 
(العربية) 

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