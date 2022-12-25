توتر وإشكالٌ مسلح في صيدا.. إليكم المعلومات الأوليّة

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ كثيف في مُخيّم عين الحلوة.

ورجّحت المعلومات الأولية أن يكون إطلاق النار بسبب إشكالٍ في منطقة حطّين بين عدد من الشبان.