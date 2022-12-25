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لبنان

توتر وإشكالٌ مسلح في صيدا.. إليكم المعلومات الأوليّة

Lebanon 24
25-12-2022 | 11:17
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أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ كثيف في مُخيّم عين الحلوة.
ورجّحت المعلومات الأولية أن يكون إطلاق النار بسبب إشكالٍ في منطقة حطّين بين عدد من الشبان.
 
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