عن سوريا وإيران ولبنان.. هذا ما قاله وهاب

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الرئيس الإيراني سيزور دمشق وهو يعرف أهمية سوريا ومحورية موقعها. الشعب السوري يعاني نتيجة الحصار الظالم وإيران أمام تحدي دعم سوريا وضرب نتائج الحصار. إيران لديها إمكانيات كبيرة وبيدها أوراق إذا جاع لبنان وسوريا، فالمسؤولية على الخصم لكن الحليف عليه مسؤولية".

Advertisement