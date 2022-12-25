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لبنان

مواطنٌ يغادر منزلهُ إلى جهة مجهولة.. هل تعرفون عنه شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
25-12-2022 | 12:18
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: منعم نجيب الحسنية (مواليد عام 1960، لبناني) الذي غادر بتاريخ 23-12-2022، مركز جمعية الخدمات الاجتماعية في محلة أبي سمرا حيث يقيم إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه. علما أنه يعاني من مرض "الزهايمر". لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة أبي سمرا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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