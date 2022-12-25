هويتهُ كُشِفت.. من هو مُطلق النار على آلية "اليونيفيل" في العاقبية؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّه المتهم بإطلاق النار على الآلية العسكرية للكتيبة الإيرلندية في العاقبية، قبل أسبوعين، هو المدعو "م.أ.ع." (مواليد 1991)، ويعمل في مجال الحدادة، وهو من بلدة عدلون الجنوبية.

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وذكرت القناة أنّ "حزب الله" سلّم المتهم يوم 22 كانون الأول الجاري إلى مخابرات الجيش، وقد تبين أنه ليس منتسباً إلى الحزب بل هو المناصرين والمؤيدين له.

وأشارت "الجديد" إلى أنه جرى تسليم المتهم مع سلاح حربي من نوع "كلاشينكوف"، وقد كان أول من قام بملاحقة سيارة "اليونيفيل" من الصرفند إلى العاقبية، وهو المتهم الوحيد الذي سلمته قيادة "حزب الله" حتى اللحظة.

مع هذا، فقد لفتت "الجديد" إلى أن الموقوف قد لا يكون المتهم الوحيد الذي أطلق النار، وهو ما زال في وزارة الدفاع لإتمام التحقيقات معه.