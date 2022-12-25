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لبنان

كلاس معايداً موظفي وزارة الشباب والرياضة: معاً نتطلع الى بناء مستقبل أفضل

Lebanon 24
25-12-2022 | 13:11
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وجه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلّاس معايدة الى "الزميلات والزملاء الكرام موظفات وموظفي وزارة الشباب والرياضة"، قائلاً: "اتمنى لأهل وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة الاعياد المبروكة والسنة الجديدة، اوقاتاً مباركة ملؤها السعادة والصحة وراحة البال".
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أضاف: "معاً نتطلَّع الى بناء مستقبل افضل رغم كل التحديات والصعاب والاحوال الاقتصادية القاسية. لقد أثبتم انكم من كل لبنان ولكل لبنان، وعملتم وفق ضميركم وفي ظروف استثنائية لتوفير فرص أفضل لإنجاح الاستحقاقات الرياضية والشبابية والكشفية بما يضمن استمرارية تألّق المنتخبات والفرق والأندية الرياضية في الميادين الدولية".

وختم: "الشكر لكلٍّ منكم على ما تبذلونه من جهود و تضحيات. أثبتم بتفانيكم أنكم من اهل الهِمَمِ و تستحقون وطناً على مستوى آمالكم. كل التقدير لجهودكم، واخلص الاماني لان يحمل العام الجديد بشائر الخير على لبنان، وان يُستكمَلَ عقدُ المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية ويستعيد لبنان ثقة الشباب ويسترجعهم الى قلبه".
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