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لبنان

بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2022 | 13:45
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ سحوبات الدولار في العديد من المصارف ستكون متوافرة بشكلٍ طبيعي، يوم غد الإثنين، ومن دون أي عوائق، مشيرة إلى أنّ المواطنين الذين يريدون سحب الرواتب المُحوّلة إليهم، باستطاعتهم التوجّه إلى أي فرعٍ مصرفي والحصول على الدولارات استناداً لسعر منصة "صيرفة".
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وأشارت المصادر إلى أن سُحوبات الدولار كانت متوفرة يومي السبت والأحد من دون أي إشكالات تُذكر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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