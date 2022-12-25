بشأن سحوبات الدولار.. ماذا سيجري غداً؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ سحوبات الدولار في العديد من المصارف ستكون متوافرة بشكلٍ طبيعي، يوم غد الإثنين، ومن دون أي عوائق، مشيرة إلى أنّ المواطنين الذين يريدون سحب الرواتب المُحوّلة إليهم، باستطاعتهم التوجّه إلى أي فرعٍ مصرفي والحصول على الدولارات استناداً لسعر منصة "صيرفة".

Advertisement

وأشارت المصادر إلى أن سُحوبات الدولار كانت متوفرة يومي السبت والأحد من دون أي إشكالات تُذكر.