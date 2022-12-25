سيول وثلوج.. المنخفض الجوّي في لبنان سيبلغ ذروته في هذا الموعد!

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حذّر الاب ايلي خنيصر، المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ، في تقرير نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من غزارة الامطار اعتبارا من مساء الاحد ولغاية مساء الاثنين، مشيراً الى ان الأمطار ستكون على الخط الساحلي من الشمال الى الجنوب، وعكار (الضنية وجوارها) القبيات وعندقت، وزغرتا والهرمل والقاع وحمص وحلب وشمال شرق سوريا، جنوب فلسطين وجنوب الاردن والثلوج ستلامس 1400 متر وما تبقى من المنخفض سيتحول شمالاً الى ثلوج بين 1100 و 1200 متر والعواصف الرعدية ستصل نسبتها الى 85% مع تساقط محلي للبرَد.وأشار خنيصر الى ان هناك خطر من تشكل السيول على الطرقات.