انفجارات ستُسمع في الجنوب.. إليكم ما سيجري خلال ساعات!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته ستبدأ تدريبات عسكرية على الحدود مع لبنان، الاثنين، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه سيبدأ تدربيات عسكرية الاثنين، في منطقة الفرقة الإقليمية الشرقية على الحدود اللبنانية.ولفت إلى أن التدريبات، التي ستنتهي الأربعاء المقبل، سيتخللها "حركة نشطة للقوات في منطقة إصبع الجليل على أن تُسمع أصوات انفجارات".