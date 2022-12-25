فيديو نادر لأجواء الميلاد في بيروت قبل 50 عاماً.. شاهدوه!

نشرت صفحة "old beirut lebanon" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو نادر من بيروت يوثق أجواء ليلة الميلاد عام 1972.

وبحسب الصفحة، فإنّ الفيديو التقط في شارع الحمرا الذي ظهرت فيه زينة الميلاد خلال ساعات النهار والمساء.