عن إصابات "كورونا" و "كوليرا" في لبنان.. ماذا أعلنت وزارة الصحة؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته، مساء اليوم، تسجيل "65 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222205، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ".وفي تقرير ثانٍ، أعلنت الوزارة "عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالكوليرا، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة" .