نصّار: أي مرسوم وسط الشغور الرئاسي الحالي يجب أن يحظى بتوقيع الـ24 وزيراً

أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء إلا بالتشاور مع جميع الكتل أو عند الضرورة الملحة"، وأضاف: "أتمنى ألّا يدعو لجلسة لأن هذا الأمر يزيدُ من الشرخ".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أكد نصار أنه "مستقلّ وليس محسوباً على أي جهة"، وقال: "في الماضي، تمت تسميتي من قبل رئيسين وأحترمهما واليوم أي قرار أتّخذه لا يمكن أن يكون إلا بالتفاهم مع الرئيس ميقاتي".
وأردف: "لقد تمّ انجاز الموازنة وخطة التعافي بالتوافق، ولطالما كُنا نصل عبر التوافق إلى حلول لكننا اليوم فقدنا هذا الأمر".
وأشار نصار إلى أنّ "الدستور واضح والمادة 62 واضحة والوكالة التي تناط إلى الوزراء عند الفراغ الرئاسي لا يُمكن أن تتجزأ أي يجب حصول كل مرسوم على توقيع الـ24 وزيراً".