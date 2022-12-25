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لبنان

قصص نجاح.. لبنانيات يكسرن الصورة النمطيّة في السّياسة!

Lebanon 24
25-12-2022 | 16:38
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بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحت عنوان: "قصص نجاح سيدات لبنانيات كسرن الصورة النمطية في السياسة"، وجاء فيه: 
 
 
"وراء كل امرأة دخلت عالم السياسة قصة نضال. منهن من كن بعيدات عن هذا المجال... منهن امهات استطعن ان يوفّقن بين إنشاء عائلة والعمل السياسي، وأخريات ناشطات في المجال السياسي منذ سنوات الدراسة.  لكن المشترك أن جميعهن عانين لاثبات أنفسهن في الوزارت التي استلمنها او كنائبات انتُخبن ليمثلن الشعب، وتبيّن انهم تعرضن لتمييز من قبل الرجال لمجرد كونهن نساء يعملن في السياسة".
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لمشاهدة التقرير كاملاً.. إليكم الفيديو المُرفق
 
 
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