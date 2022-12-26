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لبنان

عن حادثة دير الحرف.. هذا ما رجحته المعلومات الأولية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2022 | 02:45
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أعاد الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي في منطقة دير الحرف والذي أدى الى مقتل امرأة، تسليط الضوء على سلامة قوارير الغاز، وضرورة التأكد من جودتها قبل استعمالها، لا سيما وان السيدة ليست الأولى في لبنان التي تسقط نتيجة هذا الأمر.
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وبحسب المعلومات الأولية من التحقيق، فان ما جرى كان ناجماً عن تسرب مادة الغاز داخل السيارة، نتيجة عطل في القارورة، مع حصول احتكاك كهربائي في السيارة ادى الى اشتعالها.
وفي هذا الاطار، يشدد المعنيون على ضرورة التأكد دوماً من صحة قارورة الغاز، والعمل سريعاً على تبديل القوارير القديمة بأخرى جديدة، منعاً لوقوع حوادث أليمة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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