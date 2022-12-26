مع اشتداد المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

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أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي، ان طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق كفرذبيان حدث بعلبك.في المقابل، أفيد ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات.