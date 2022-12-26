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لبنان

مع اشتداد المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:28
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أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي، ان طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق كفرذبيان حدث بعلبك.
في المقابل، أفيد ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات.
 
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