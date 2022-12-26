Advertisement

لبنان

المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1023315-638076447588417986.jpg
Doc-P-1023315-638076447588417986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوي المتمركز فوق المياه الاقليمية يتعمق اليوم الاثنين داخل الاراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية وتتحول الامطار الى غزيرة وطوفانية مع عواصف رعدية بنسبة 85% وسرعة رياح تصل الى 60 كم في المناطق الجنوبية ويكون اتجاهها شمالية (من تركيا)، فتنخفض درجات الحرارة ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 1400متر بعد الظهر، ويستمر تدني درجات الحرارة مساءً، مع انحسار المنخفض، فتتحول الامطار المتبقية منه بنسبة 10% الى ثلوج تتوزع على الجبال الشمالية بخاصة الشرقية (عكار والهرمل والقاع) بين 1150 و 1200 متر والبقاع حيث تتوفّر الرطوبة ويتشكل الجليد فوق  المرتفعات التي تعلو 1500 متر.

 

وبحسب خنيصر، ينحسر المنخفض فجر الثلاثاء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بينما تبقى منخفضة وباردة خلال ساعات الليل.

 

نسبة الهطولات المرتقبة خلال هذا المنخفض:

درجة اولى: 50-75مم: حلب، اللاذقية وطرطوس، طرابلس، عكار، بشري وزغرتا والكورة، البترون وجبيل، جونية وبيروت والدامور صيدا وصور، اعالي جبيل وكسروان والمتن النبطية وجزين.

درجة ثانية: 25-45 مم

البقاع السويداء دمشق وشمال الاردن

منخفض جوي بارد يحمل امطار طوفانية وصواعق وثلوج غزيرة فوق 1800 متر.

الحرارة على الساحل: 15 نهاراً و 10 ليلاً 

في البقاع: 06 نهاراً و 02 ليلا

على الجبال 1200 متر: 06 نهاراً و 02 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -02 نهاراً و  -6 ليلاً

الرياح:  شمالية سرعتها بين 30 و 60 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 95%

حالة البحر :مرتفع الموج جنوباً، حرارة المياه 21

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2022-12-26
12:39 | 2022-12-26
12:19 | 2022-12-26
12:00 | 2022-12-26
11:34 | 2022-12-26
11:20 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website