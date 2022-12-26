المنخفض الجوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على 1100 متر متى ينحسر؟

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوي المتمركز فوق المياه الاقليمية يتعمق اليوم الاثنين داخل الاراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية وتتحول الامطار الى غزيرة وطوفانية مع عواصف رعدية بنسبة 85% وسرعة رياح تصل الى 60 كم في المناطق الجنوبية ويكون اتجاهها شمالية (من تركيا)، فتنخفض درجات الحرارة ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 1400متر بعد الظهر، ويستمر تدني درجات الحرارة مساءً، مع انحسار المنخفض، فتتحول الامطار المتبقية منه بنسبة 10% الى ثلوج تتوزع على الجبال الشمالية بخاصة الشرقية (عكار والهرمل والقاع) بين 1150 و 1200 متر والبقاع حيث تتوفّر الرطوبة ويتشكل الجليد فوق المرتفعات التي تعلو 1500 متر.

وبحسب خنيصر، ينحسر المنخفض فجر الثلاثاء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بينما تبقى منخفضة وباردة خلال ساعات الليل.

نسبة الهطولات المرتقبة خلال هذا المنخفض:

درجة اولى: 50-75مم: حلب، اللاذقية وطرطوس، طرابلس، عكار، بشري وزغرتا والكورة، البترون وجبيل، جونية وبيروت والدامور صيدا وصور، اعالي جبيل وكسروان والمتن النبطية وجزين.

درجة ثانية: 25-45 مم

البقاع السويداء دمشق وشمال الاردن

منخفض جوي بارد يحمل امطار طوفانية وصواعق وثلوج غزيرة فوق 1800 متر.

الحرارة على الساحل: 15 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 06 نهاراً و 02 ليلا

على الجبال 1200 متر: 06 نهاراً و 02 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -02 نهاراً و -6 ليلاً

الرياح: شمالية سرعتها بين 30 و 60 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 95%

حالة البحر :مرتفع الموج جنوباً، حرارة المياه 21