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لبنان

مع اعتماد سعر صرف جديد قريباً.. هل ستتغير آلية دفع قروض الإسكان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2022 | 03:45
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مع اقتراب اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألف ليرة بدلا عن الـ 1500 ليرة اعتبارا من الأول من شباط المقبل، يتساءل العديد من الناس عن التبعات المالية والاقتصادية لهذا القرار ولاسيما أصحاب القروض السكنية، فهل هل ستتغير آلية الدفع؟

 

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب طمأن عبر "لبنان 24" إلى أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى ان "مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية ومصرف الإسكان يسلّمها أيضاً بالليرة اللبنانية".

 

وقال: "سواء كان سعر الصرف 1500 ليرة او 8000 او 15 ألف ليرة فلا علاقة لنا بالموضوع ، فنحن لا نعطي قروضا بالدولار كي يتأثر المقترض"، مشددا على عدم تأثير هذا الأمر على مجريات آلية الدفع وعلى آلية إعطاء القروض من قبل المصرف.

 

وتابع: "فتح باب تقديم طلبات الإسكان لا يزال مفتوحا حتى نهاية السنة وفي بداية السنة الجديدة سنُقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنحاول المساعدة"، وأكد ان مهمة مصرف الإسكان إنسانية وهي ليست تجارية هدفها تحقيق ارباح أو توزيعها ".

 

من جهة أخرى، لفت حبيب إلى ان "المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصاً لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض".

 

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المصدر: لبنان 24

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