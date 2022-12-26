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لبنان

البعريني: للتشدد في ضبط الوضع الامني خلال الاعياد

Lebanon 24
26-12-2022 | 02:51
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حيّا عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني الأجهزة الأمنية، "التي تبذل كل جهدها كي تمرّ فترة الأعياد بسلام".

وخلال استقباله وفوداً في مكتبه في المحمرة، دعا البعريني القوى الأمنية الى التشدد في ضبط الوضع الأمني خلال الأعياد ومنع مظاهر إطلاق الرصاص العشوائي، "كي نحافظ على أرواح من نحب، ونشعر ببهجة الأعياد، دون وقوع ما لا يحمد عقباه"، بحسب قوله.
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وفي معرض لقاءاته، تطرّق البعريني إلى أزمة الكهرباء، مستنكراً تجاهل السياسيين، وقال: "إذا كانت خصخصة قطاع الكهرباء هي الحل، فلنذهب تجاه الخصخصة". 
 
وفي هذا الإطار، تساءل البعريني عن مصير الاتفاق المصري لاستجرار الغاز، داعيا القوى السياسية الى "إيجاد حل لهذه الأزمة الحياتية التي تقف عائقا في وجه العجلة الاقتصادية في البلاد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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