Advertisement

لبنان

قبيسي: لا يمكن لأي فريق في البلد الانتصار على الاخر

Lebanon 24
26-12-2022 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1023327-638076466700531637.png
Doc-P-1023327-638076466700531637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إعتبر النائب هاني قبيسي أن "بعض الساسة في لبنان يسعون لتعميم الفوضى، لان من يزرع الخلافات تحت عناوين طائفية ومذهبية وحقوق طوائف واحزاب ومذاهب يهدف الى الفتك بالوطن وبالدولة وبالمؤسسات، سعيا لإنتصار شخصي"، متسائلاً: "لماذا الهروب من الحوار لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، في الوقت الذي لا يمكن لاي فريق في البلد الانتصار على الاخر؟".
 
وأضاف خلال احتفال تابيني في حسينية بلدة خرطوم: "لماذا الانتظار أمن أجل أوامر وتعليمات خارجية. إن تأجيل الحل وتعميم الفوضى هو مشروع يعمل لمصلحة من يفرض العقوبات. لبنان محاصر اقتصاديا بعقوبات وصلت الى كل بيت والبعض لا يريد حلا نصل من خلاله لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة للانقاذ وللاستقرار". 
 
وأشار قبيسي الى أن "سيادة الوطن تبدأ بحماية حدوده والحفاظ على الاستقرار، ومن قدم الشهداء لن يستسلم ولن يرضخ لتوجهات سياسية تدار بأدوات غربية، والا ما الذي  يؤخر حوار نتفق فيه على رئيس يشكل عاملا جامعا. فلا يمكن لطائفة حماية نفسها بل الدولة هي من تحمي الجميع، لذا علينا المبادرة الى الحوار والتلاقي". 
 
كما دعا الى التخلص من اللغة الطائفية، و"ليكن الانتصار للوطن وللمواطن، لنحمي بلدنا من كل ما يحاك ضده ونؤمن استقرارا داخليا بوضع خطة اقتصادية فإذا خلصت النيات نستطيع ان ننجز كل الاستحقاقات". 

 
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2022-12-26
12:39 | 2022-12-26
12:19 | 2022-12-26
12:00 | 2022-12-26
11:34 | 2022-12-26
11:20 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website