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لبنان

المنخفض الجوي يضرب منطقة حاصبيا.. سيول وثلوج على ارتفاع 1600 متر

Lebanon 24
26-12-2022 | 03:23
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تضرب منطقة حاصبيا موجة من البرد القارس، حيث وصلت درجات الحرارة الى ما يلامس الصفر فجرا مع اشتداد وطأة المنخفض الجوي ليلا.
وقد تسببت الأمطار التي هطلت ليلاً بسيول جرفت معها الاتربة والحصى من المرتفعات، وحولت حفر الطرقات الى مستنقعات اعاقت حركة السير وعطلت  بعض المركبات وسطها، كما حصلت عدة انزلاقات للسيارات على طرقات العرقوب وعلى طريق مرج الزهور الحاصباني اقتصرت اضرارها على الماديات.
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وبموازاة ذلك تساقطت الثلوج ليل امس وفجر اليوم وغطت مرتفعات جبل الشيخ وتلال حرمون اعتباراً من ارتفاع 1600 مترا وما فوق الا ان طريق شبعا راشيا الوادي ما زالت سالكة امام حركة السير.
 
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