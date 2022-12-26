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لبنان

حريق في أحد المنازل في عين الحلوة

Lebanon 24
26-12-2022 | 03:32
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اندلع حريق كبير داخل احد المنازل في منطقة روضة المجلس حي صفوري في مخيم عين الحلوة.
وأتى الحريق على جانب من منزل المدعو  يوسف محمد فريجي الذي يقطن فيه وزوجته وطفلتان، وحالة العناية الإلهية دون وقوع إصابات خطيرة بالارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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