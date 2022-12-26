الراعي يكشف مسعى لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة… ماذا قال لبرّي؟

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كشف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن مسعى لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة، بحسب ما لفتت إليه مصادر مطلعة لإذاعة "صوت لبنان".وقال الراعي امام زواره لمناسبة العيد: "تلقيت اتصال معايدة من الرئيس نبيه بري وقلت له كنت انتظر منك معايدة الا وهي انتخاب رئيس للجمهورية، فردً رئيس مجلس النواب: دعوتهم الى الحوار مرتين ولم يلبوا". (إذاعة صوت لبنان)