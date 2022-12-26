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لبنان

بقوّة السلاح سلبا من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال في الشويفات.. هذا ما حلّ بهما (صورة)

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:09
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقـات العامة انه بتاريخ 8-9-2022، وفي أثناء مرور أحد المواطنين على متن دراجته الآليّة، في محلّة التيرو-الشويفات، اعترضه شخصان على متن دراجة آلية وسلباه مبلغ /30/ ألف دولار و/1000/ يورو و/30/ مليون ليرة لبنانية ودراجته، بعدما أطلقا النّار من مسدس حربي، باتّجاهه.

 

وأشارت إلى انه من خلال المتابعة والتحقيقات والاستقصاءات، توصّلت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية إلى تحديد هويّة أحد المشتبه فيهما (مطلق النّار)، ويدعى:

 

    ح. ش. خ. (من مواليد عام 1982، لبناني)

 

وهو من أصحاب السّوابق بجرم ترويج مخدّرات.

 

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من خلال الرّصد والتعقّب تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيفه وضبط المسدس الذي نفذّ به العملية، وذلك على الرّغم من التمويه الذي أجراه كقيامه ببيع دراجته الآلية وشراء أخرى وتغيير تسريحة شعره ولحيته ولباسه.

 

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السّلب، بالاشتراك مع شخص آخر ملقّب بـ"علي أميرة"، وأنّ حصّته من العملية كانت مائة مليون ليرة لبنانية.

 

من خلال المتابعة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان المشتبه فيه الثّاني (علي أميرة)، ويُدعى:

 

    ع. م. (من مواليد عام 1986، لبناني)

 

وقد أوقفته في محلّة حيّ السّلّم / شارع البركات، وضبطت بحوزته رمّانة يدويّة ومسدّس حربي.

 

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 

 

 

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