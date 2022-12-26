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لبنان

مسعد من بكركي: هذه جريمة بحق جميع اللبنانيين

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:15
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هنّأ النائب شربل مسعد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، لمناسبة الميلاد المجيد.
 
وفي حين تمّ التداول في الشؤون العامة الوطنية، ثمّن مسعد الدور الذي تقوم به بكركي على الصعيد الوطني. 
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وشدد مسعد على أن "عدم إنتخاب رئيس للجمهورية هو جريمة بحق جميع اللبنانيين"، معرباً عن أمله بأن "يحمل ميلاد يسوع الخلاص للبنانيين ويتحقق الحلم ببناء دولة القانون والمؤسسات".

المصدر: الوكالة الوطنية
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