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لبنان

حادثٌ مروّع على طريق الجنوب - بيروت.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:38
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وقع حادث سير مروّع، اليوم الإثنين، على أوتوستراد الدّامور باتجاه بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وأظهر الفيديو تضرر عدد من السيارات جراء الحادث الذي حصل بسبب الأمطار، وتحديداً بعد أفران شمسين في الدّامور. 
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