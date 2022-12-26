انفجارٌ قوي في مرجعيون.. ما القصّة؟

سُمع دوي انفجار قوي في بلدة القليعة - مرجعيون، تبين أنه ناتج من انفجار خزان لمادة الكاربير في كاراج (ع. ط.) الذي يستعمل لتلحيم عوادم السيارات (الاشبمان).

وبحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات بشرية.