منخفض جوي بارد يسيطر على لبنان.. ثلوج وأمطار غزيرة وتحذير من الجليد

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الثلاثاء حيث ينحسر نحو الشرق ويستقر الطقس تدريجا. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيا دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج تلامس الـ1200 في المناطق الداخلية الشمالية صباحا، ويتحول تدريجا خلال النهار إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ1500 متر خلال الليل.- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الثلاثاء حيث ينحسر نحو الشرق ويستقر الطقس تدريجا.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 إلى 21 مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات خاصة في الفترة الصباحية تسوء معه الرؤية أحيانا، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة قد تصل سرعتها إلى 65 كلم/ساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس الـ1300 متر خاصة شمال البلاد مساء، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيا دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج تلامس الـ 1200 في المناطق الداخلية الشمالية صباحا، يتحول تدريجا خلال النهار إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال1500 مترخلال الليل.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 1600 متر.



الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الداخلية والجبلية ، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .



-الحرارة على الساحل من 12 الى 16 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 6 إلى 9 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، قد تشتد سرعتها أحيانا فتقارب إلى 65 كلم/ساعة.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الداخلية والجبلية ، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .-الحرارة على الساحل من 12 الى 16 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 6 إلى 9 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، قد تشتد سرعتها أحيانا فتقارب إلى 65 كلم/ساعة.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

- حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,41

- ساعة غروب الشمس: 16,35