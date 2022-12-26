ماذا في جديد قضية اعتكاف القضاة؟

اقترح القاضي المتقاعد نبيل صاري في بيان، إعداد مشروع قانون لتنظيم مباراة لاختيار قضاة من بين المحامين العامين، بانتظار حل قضية الاعتكاف الاضطراري، وقال: "بإنتظار توصل القضاة عبر مجلس القضاء الأعلى الى حل لقضية الاعتكاف الاضطراري لقضاة لبنان، وفي ظل النقص الهائل في أعداد القضاة، وبخاصة في ظل تقاعد عدد كبير منهم ولتأمين العدالة بشكل عملي، أقترح إعداد مشروع قانون لتنظيم مباراة لإختيار قضاة من بين المحامين العاملين منذ أكثر من عشر سنوات، على أن يخضعوا بعد المباراة الشفافة لتأهيل لمدة ستة اشهر في معهد القضاء، ويعين من ينجح في القضاء العدلي". (الوكالة الوطنية)

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