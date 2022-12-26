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لبنان

إعتصام لاصحاب مراكب الرحلات البحرية في صور.. والسبب؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 06:56
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اعتصم أصحاب مراكب الرحلات البحرية السياحية في ميناء صور، أمام مراكبهم التي رست على رصيف الميناء، احتجاجاً على قرار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، الذي قضى برفع الرسوم على المراكب.  
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وخلال الاعتصام، أكد المحتجون أنهم "هجروا مهنة الصيد، وحولوا مراكبهم للرحلات البحرية بعد انقراض الاسماك، لانهم لا يستطيعون دفع الملايين، في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة".
وقالوا إن "الصيادين هم من الطبقة الفقيرة، فهم لا يعملون  في السنة إلا 3 أشهر". 
 
 
 
وأضافوا: "كيف لنا تسديد تلك الرسوم ولدينا أطفال وعائلات. نريد حلا من الوزير، وسنتخذ خطوات تصعيدية في صيدا وبيروت،  للتحرك من أجل الغاء هذا القرار التعسفي بحقنا، في ظل الغلاء وارتفاع الدولار وانهيار الليرة". (الوكالة الوطنية)

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