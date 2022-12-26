شيخ العقل هنّأ مرجعيات مسيحية وبارك للمفتين انتخابهم

أبرق شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى إلى القيادات السياسية والروحية والوزراء ورؤساء الكتل النيابية والعسكرية والأمنية والقضائية وسفراء بعض الدول مهنئا بالأعياد المجيدة والعام الجديد.

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واتصل ابى المنى مهنئا بالميلاد بالعديد من الشخصيات، وفي مقدمهم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، الرئيس ميشال سليمان، قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الرهبنة المارونية المريمية الاباتي بيار نجم، رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب بشارة خوري، مدير فرع دير القمر الاب ناجي خليل.

كذلك اتصل شيخ العقل بالمفتين المنتخبين حسن دلة (حاصبيا) وعلي الغزاوي (زحلة) ووفيق حجازي (راشيا والبقاع الغربي) وزيد زكريا (عكار) وطارق إمام ( طرابلس)، مباركا لهم "تبوأهم مقام الإفتاء وتحملهم المسؤولية الدينية والاجتماعية والوطنية".







وفي إطار جولة على المشايخ، زار الشيخ ابي المنى يرافقه مشايخ بينهم رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، عضو الهيئة الاستشارية الدينية الشيخ فريد ابو ابراهيم بلدة بكيفا في قضاء راشيا، حيث التقى الشيخ ابو حمد جميل برغشة بحضور نجليه الشيخ حمد والشيخ وسيم وحفيده الشيخ بهاء مدير ثانوية العرفان في ضهر الاحمر، كما كان له لقاء مع الشيخ ابو مهدي سلمان دربيه ومشايخ عين جرفا في مزار المرحوم الشيخ الداعي عمار المجاور. وتمنى لهم "النجاح والتوفيق في مهامهم لما فيه خير المسلمين واللبنانيين". ولهذه الغاية أوفد لتهنئة مفتي حاصبيا مستشاره عضو اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ وسام سليقة على رأس وفد من قضاء حاصبيا، ولتهنئة مفتي زحلة الشيخ علي الغزاوي رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس اللواء شوقي المصري على رأس وفد من بلدتي المريجات ومكسة ضم مستشار شيخ العقل الشيخ دانيال سعيد، ولتهنئة مفتي راشيا والبقاع الغربي الشيخ وفيق حجازي عضو المجلس المذهبي الشيخ أسعد سرحال على رأس وفد ضم مستشار شيخ العقل الشيخ فريد ابو ابراهيم.وفي إطار جولة على المشايخ، زار الشيخ ابي المنى يرافقه مشايخ بينهم رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج، عضو الهيئة الاستشارية الدينية الشيخ فريد ابو ابراهيم بلدة بكيفا في قضاء راشيا، حيث التقى الشيخ ابو حمد جميل برغشة بحضور نجليه الشيخ حمد والشيخ وسيم وحفيده الشيخ بهاء مدير ثانوية العرفان في ضهر الاحمر، كما كان له لقاء مع الشيخ ابو مهدي سلمان دربيه ومشايخ عين جرفا في مزار المرحوم الشيخ الداعي عمار المجاور.



وأيضاً زار ابي المنى الشيخ ابو مسعود هاني جابر شهيب بحضور نجله الشيخ منهال عضو الهيئة الاستشارية الدينية، وانضم الى الوفد عضو الهيئة كذلك الشيخ وجيه ابو مغلبيه.

وختم شيخ العقل جولته بزيارة بلدة عبيه، حيث التقى والوفد المرافق الشيخ ابو محمود سعيد فرج، في حضور نجله عضو الهيئة الاستشارية الدينية الشيخ محمود فرج ورئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ هادي العريضي ومشايخ من عائلة الشيخ فرج.



وكانت الزيارات واللقاءات مع المشايخ مناسبة للتشاور بشأن الواقع الديني والتأكيد "لواجب التعاطي الايجابي بالمواضيع المطروحة، وتعزيز الامل بالتلاقي المطلوب قريبا دون العودة الى الوراء".





وتخلل الجولة تقديم التعازي والوفد المرافق بالشيخة جميلة ابو ابراهيم زوجة الشيخ علي سويدان في راشيا، وبالشيخ ابو فادي كميل وهبة في عبيه.



لقاءات



واستقبل ابي المنى في دارته في شانيه وفدا من عمال المعاينة الميكانيكية برئاسة حسن الحسن ونبيل الاعور لعرض المطالب، وأجرى الشيخ ابي المنى اتصالا بهذا الخصوص بوزير الداخلية بسام المولوي للاهتمام بمطالبهم والعودة الى عملهم. (الوكالة الوطنية)



كما، استقبل امين السر العام لمجلس الاعمال اللبناني في دبي-الامارات الاستاذ نضال ابو زكي الذي أطلعه ايضا على المؤتمر الاغترابي اللبناني ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد في بيروت اخيرا.