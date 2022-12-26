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لبنان

بهية الحريري رعت لقاء تنظيمياً لقطاع التربية والتعليم في"المستقبل- الجنوب"

Lebanon 24
26-12-2022 | 08:22
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 أقام المنسق العام لقطاع التربية والتعليم في المستقبل خالد فايد لقاءً تنظيمياً مع منسقي الفروع والمكاتب في منسقية التربية في صيدا والجنوب، برعاية رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري وحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومنسقة القطاع في المنطقة عبير حبلي.
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وتم خلال اللقاء، التباحث في الشؤون التنظيمية للقطاع وما تم انجازه من برامج وأعمال ومتابعة لقضايا تربوية خلال الفصل الدراسي المنصرم.

وفي كلمة لها، شددت الحريري على "ضرورة استمرار التنسيق وتفعيل عمل كافة المكاتب والمنسقيات لما فيه مصلحة الأساتذة وجميع افراد الأسرة التربوية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج الى تضافر جهود الجميع لمواجهة تحدياتها لا سيما على الصعيد التربوي".
 

بدوره، دعا فايد الى "تعزيز وتوسيع المشاريع والبرامج والأنشطة المزمع تنفيذها ضمن الخطة السنوية للمنسقية".

كما شكر حشيشو الحريري لاستضافتها ورعايتها هذا اللقاء، ولفايد حضوره وحرصه الدائم على مواكبة عمل منسقيات وفروع ومكاتب قطاع التربية في مختلف المناطق وإعادة التشبيك والتشاور فيما بينها وبين المركزية بهدف تفعيل دورها وحضورها في كل الاستحقاقات التربوية، منوهاً بـ"نشاط منسقية التربية والتعليم في صيدا والجنوب". (الوكالة الوطنية)
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