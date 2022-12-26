جنون الدولار مستمر.. ارتفاع بالتسعيرة في السوق الموازية عصرا

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا بتسعيرة تتراوح ما بين 46900 ليرة و47100 ليرة لبنانية.

ويسجل السوق منذ ساعات الظهر ارتفاعاً ملحوظاً، إذ سجل ظهرا تسعيرة ما بين 46900 ليرة و 47 ألفاً، وافتتح السوق على تسعيرة تراوحت ما بين 46300 و 46400 ليرة لبنانية.